Гарибашвили осудил погром в офисе "Единого национального движения"

Руководитель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили выступил с осуждением произведенного накануне погрома в головном офисе "Единого национального движения". Он призвал вернуть страну в спокойное состояние, чтобы партии могли нормально подготовиться к парламентских выборам.

Глава правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил сегодня, что осуждает погром, устроенный в головном офисе саакашвилевской партии "Единое национальное движение".

"Я хочу еще раз сказать, что любое насилие заслуживает осуждения. Я отмежевываюсь от насилия. Факты о насилии неприятны"

– Ираклий Гарибашвили

При этом он подчеркнул, что именно ЕНД является ключевым источником постоянного насилия в Грузии. Председатель "Мечты" указал на необходимость вернуть республику в спокойное состояние, дабы она могла подготовиться к осенним парламентским выборам.

"К сожалению, такое напряженное поле и поляризацию, существующая сегодня в стране, неприятно видеть. Еще раз повторяю: надо успокоиться и цивилизованно выразить свое мнение, дискутировать, соревноваться"

– Ираклий Гарибашвили

В связи с этим политик обратился к оппозиции с призывом отказаться от радикализма и действовать в рамках грузинского законодательства.

Напомним, что погром в головном офисе ЕНД был произведен накануне. По заявлению самих оппозиционеров, громить здание пришли не менее сотни человек. МВД уже возбудило дело об уничтожении имущества.