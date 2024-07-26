Грузия завоевала первое золото Олимпиады в Париже

Первая золотая медаль на Олимпийских играх 2024 ушла в копилку команды Грузии. Награду высшего достоинства стране принес дзюдоист Лаша Бекаури.

Грузинская олимпийская сборная заработала первую золотую награду на Олимпиаде-2024, которая проходит в Париже.

Олимпийским чемпионом от Грузии стал дзюдоист Лаша Бекаури. Спортсмен выступает в категории 90 кг.

В финальной схватке он взял верх над представителем Японии Сансиру Мурао.

Отметим, что Бекаури стал уже двукратным олимпийским чемпионом. Ранее он завоевал золото токийской Олимпиады.

Теперь в копилке грузинской сборной две медали ОИ-2024. Первую награду заработал также дзюдоист: накануне серебро досталось Тато Григалашвили.

Олимпиада в Париже будет проходить до 11 августа.

Напомним, на предыдущих летних олимпийских играх в Токио Грузия завоевала в общей сложности 8 медалей: две из них были золотыми, пять – серебряными, еще одна –бронзовая.

Поздравления

С победой Бекаури поздравило руководство страны. Публикации на своих страницах в соцсетях разместили премьер Ираклий Кобахидзе и председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили, а также ее генсек и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Поздравляю нашего известного спортсмена, завоевавшего для Грузии первую золотую медаль. Победа Бекаури принесла огромную радость для страны. Поздравляю грузинских болельщиков со звучанием гимна Грузии на Олимпийских играх в Париже"

– Каладзе