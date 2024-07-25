Олимпиада в Париже: итоги 4-го игрового дня

В Париже завершился 4-й игровой день на ОИ-2024. Медальный зачет на данный момент возглавляет Япония, представители которой завоевали 7 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых награды.

Во вторник, 30 июля, в Париже состоялся 4-ий игровой день на Олимпиаде-2024 в Париже.

Российский теннисист Даниил Медведев, выступающий под нейтральным флагом, одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером в матче второго круга олимпийского турнира. Встреча завершилась в пользу россиянина со счетом 6:2, 6:2.

Представители Турции Севвал Тархан и Юсуф Дикеч завоевали сегодня серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров (микст). Золото выиграли сербы Зоран Арунович и Дамир Микеч, а бронзу – индусы Ману Бхакер и Сарабджот Сингх.

Первую медаль в копилку сборной Грузии на ОИ-2024 принес дзюдоист Тато Григалашвили, ставший обладателем серебра в весовой категории до 81 кг. В финальной схватке он уступил японцу Таканори Нагасе. Бронзу завоевали Сомон Махмадбеков из Таджикистана и Ли Джун Хван из Южной Кореи.

Также сегодня два азербайджанских боксера пробились в 1/4 финала. В категории до 51 кг в четвертьфинал вышел Ниджат Гусейнов, победивший Хуниора Алькантару Рейеса из Доминиканской Республики, а в категории до 80 кг в четвертьфинал вышел Мурад Аллахвердиев, одолевший представителя Египта Абделрахмана Абделгаввада.

В турнире 3x3 по баскетболу состоялась встреча между сборными Испании и Азербайджана. Сильнее со счетом 18:16 оказались испанские спортсменки.

Медальный зачет

По итогам первых четырех дней лидером медального зачета на ОИ-2024 является Япония, завоевавшая 13 наград (7 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых).

Второе место занимает Китай (6 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых), а третье – Австралия (6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая).

В топ-5 также входят Франция (5 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых) и Южная Корея (5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых).