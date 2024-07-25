Чемпиона Олимпийских Игр из Азербайджана чествовали в Париже

В Париже в офисе спортивной делегации Азербайджана чествовали олимпийского чемпиона страны – дзюдоиста Хидаята Гейдарова. Накануне он завоевал медаль высшей пробы в весовой категории до 73 кг.

Азербайджанского дзюдоиста чествовали сегодня в офисе спортивной делегации страны во французской столице. Поздравить чемпиона пришли другие участники Игр, а также болельщики, тренеры и спортивные функционеры.

Напомним, что Хидаят Гейдаров, впервые выступавший на Олимпийских Играх, накануне завоевал медаль высшей пробы в весовой категории до 73 кг. В финале он оказался сильнее французского борца. Также стоит отметить, что на пути к медали он побеждал соперников из Израиля, Канады и Косово.