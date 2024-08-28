Вестник Кавказа

В "Грузинской мечте" не видят себе реальной альтернативы в Грузии

Ираклий Гарибашвили
© Фото: соцсети Ираклия Гарибашвили
"Грузинской мечте" нет никакой альтернативы, сообщили в правящей партии. Там подчеркнули, что граждане страны прекрасно осознают важность октябрьских выборов.

Правящей партии Грузии нет альтернативы на осенних выборах в парламент. Такое заявление сделал ее председатель Ираклий Гарибашвили.

"Кто является альтернативой нашему лидеру Бидзине Иванишвили и нашей партии "Грузинская мечта"? Альтернативы нет! Либо мы выберем войну, либо мы выберем мир! Другой альтернативы нет!"

– председатель "Грузинской мечты"

Он подчеркнул, что заслуга основателя партии Бидзины Иванишвили состоит в том, что в стране воцарился долгосрочный мир.

"Поэтому наш народ заслуженно называет его миротворцем, носителем мира, а нашу партию "Грузинская мечта" - партией мира... Наш народ прекрасно осознает важность предстоящих выборов"

– председатель партии

Напомним, выборы в грузинский парламент пройдут в октябре. Они запланированы на 26-е число.

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