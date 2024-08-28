Вестник Кавказа

В правящей партии Грузии назвали тратой времени иск против закона об иноагентах

Каха Каладзе
© Фото: соцсети Кахи Каладзе
Власти Грузии не понимают, почему закон об иноагентах может не нравиться. В правящей партии утверждают, что он никак не противоречит европейским ценностям.

Генсек "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал иск президента страны против скандального закона об иноагентах пустой тратой времени.

"Это просто пустая трата времени, ничего больше. Потому что невообразимо, как указанный законопроект, который предусматривает и требует только прозрачности, может быть плохим, противоречить европейской Конституции или европейским ценностям"

– представитель правящей партии

По его словам, это всего-навсего продолжение той грязной кампании, свидетелями которой стали граждане страны. Представитель "Мечты" подчеркнул, что эта кампания длится уже несколько месяцев.

Напомним, резонансный закон об иноагентах был принят в республике в мае. Накануне Конституционной суд страны начал рассматривать иски против этого закона.

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