Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в Казахстане

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в Казахстане. В Баку приняли предложение Астаны, ожидается ответ Еревана, рассказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во вторник на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА, сообщил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян могут провести встречу в Казахстане.

"Казахстан обратился к нам с предложением провести у себя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Мы согласились на это и договорились, что если Армения также ответит согласием, то встреча состоится в Казахстане"

– Ильхам Алиев

Напомним, этой весной президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с визитами побывал сначала в Азербайджане, затем в Армении. В Казахстане выступают за урегулирование ситуации на Южном Кавказе и стабильности и готовы поддерживать усилия сторон по нормализации отношений.