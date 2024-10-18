Вестник Кавказа

Россия рассказала о модернизации "3+3"

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва ведет работу над тем, чтобы региональная платформа "3+3" получила статус полноценной организации, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, ее работа важна для гармонизации отношений стран региона.

Консультативная региональная платформа "3+3" по Южному Кавказу может стать полноценной организацией, рассказал замглавы МИД России Михаил Галузин.

По словам дипломата, РФ ведет работу в этом направлении.

Замминистра уточнил, что Москва по-прежнему оказывает содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана по всем ее трекам.

"Важное место в гармонизации интересов всех стран региона отводим платформе регионального сотрудничества "3+3""

– Михаил Галузин

Он также заявил о приверженности России всем договоренностям с Арменией как на уровне отношений Москвы и Еревана, так и в объединениях на евразийском пространстве.

"Мы не отказываемся от обязательств перед союзниками, в том числе в военно-политической сфере. Мы годами вместе формировали архитектуру безопасности на Южном Кавказе"

– Михаил Галузин

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