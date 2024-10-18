Россия рассказала о модернизации "3+3"

Консультативная региональная платформа "3+3" по Южному Кавказу может стать полноценной организацией, рассказал замглавы МИД России Михаил Галузин.
По словам дипломата, РФ ведет работу в этом направлении.
Замминистра уточнил, что Москва по-прежнему оказывает содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана по всем ее трекам.
"Важное место в гармонизации интересов всех стран региона отводим платформе регионального сотрудничества "3+3""
– Михаил Галузин
Он также заявил о приверженности России всем договоренностям с Арменией как на уровне отношений Москвы и Еревана, так и в объединениях на евразийском пространстве.
"Мы не отказываемся от обязательств перед союзниками, в том числе в военно-политической сфере. Мы годами вместе формировали архитектуру безопасности на Южном Кавказе"
– Михаил Галузин