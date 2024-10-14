Вестник Кавказа

Эрдоган принял участников встречи платформы 3+3 в Стамбуле

Эрдоган принял участников встречи платформы 3+3 в Стамбуле
© Фото: сайт президента Турции
Встреча президента Турции с министрами иностранных дел стран-участниц платформы 3+3 прошла сегодня в Стамбуле. Она проводилась, как и анонсировалось изначально, в закрытом от журналистов режиме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с главами МИД стран-участниц формата 3+3, сообщается на сайте главы государства.

Согласно заявлению, в беседе участвовали министры иностранных дел России – Сергей Лавров, Азербайджана – Джейхун Байрамов, Армении – Арарат Мирзоян, Ирана – Аббас Аракчи. Кроме того, на встрече дипломатов с турецким лидером присутствовал и глава МИД Турции Хакан Фидан.

Встреча состоялась во дворце Долмабахче. Турецкий МИД опубликовал и фото с мероприятия.

Ранее сегодня в Стамбуле состоялась встреча платформы 3+3. На переговорах отсутствовал глава МИД Грузии, поскольку Тбилиси продолжает отказываться от работы в этом формате.

В ходе переговоров в том числе, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Баку и Ереван получили предложение от остальных участников – задействовать платформу 3+3 как площадку для окончания процесса работы над проектом мирного договора. Российский дипломат на пресс-конференции напомнил о тех заготовках, разработанных сторонами при российском посредничестве. Речь идет о вопросах разблокировки коммуникаций, а также делимитации границы.

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