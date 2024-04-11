Встреча 3+3 в Стамбуле как еще один шаг к миру на Южном Кавказе

Главы МИД Турции, России, Азербайджана, Ирана и Армении встретились сегодня на заседании формата "3+3". Также они провели двусторонние встречи друг с другом, а на вечер запланировал общий прием у президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

18 октября в Стамбуле состоялась третья встреча консультативной региональной платформы "3+3", в которую входят Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран. Участие в заседании приняли министры иностранных дел всех стран региона, за исключением Грузии. Тбилиси ввиду сохранения территориальных претензий на Южную Осетию и Абхазию все еще отказывается присутствовать на встречах с участием российских дипломатов.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 15 октября заявил, что все вопросы, касающиеся региона, должны решаться непосредственно его странами, и региональные государства не должны ждать, пока придет какой-то гегемон, потому как он будет решать вопросы со своей выгодой, а региону "оставит объедки".

Кроме того, представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова 16 октября отметила, что формат встречи предоставляет странам возможность развивать взаимовыгодное сотрудничество в сферах торговли, экономики, транспорта и культуры. В рамках мероприятия в Стамбуле у Сергея Лавров были запланированы встречи со всеми коллегами из стран-участниц платформы.

Турецкий телеканал TRT сообщает, что в ходе форума участники планировали обсудить проекты в области торгово-экономического и логистического сотрудничества, а также международные вопросы. По итогам встречи подготовлено совместное заявление, в котором акцентировано внимание на "важности диалога и уважении суверенитета и территориальной целостности" государств региона.

Платформа "3+3" была создана по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева в конце 2020 года, сразу после завершения Карабахской войны, с целью обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Позднее эту идею поддержали Россия и Иран, а затем к формату присоединилась Армения. Первое заседание платформы прошло в октябре 2021 года в Москве на уровне заместителей глав МИДов. Второе заседание состоялось уже на уровне глав МИД Армении, России, Ирана, Азербайджана и Турции в октябре 2023 года в Тегеране.

12 октября, незадолго до встречи "3+3" в Стамбуле, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Ереване конференцию, посвященную армянскому варианту Зангезурского коридора "Перекресток мира". Он отметил важность открытия транзитных маршрутов для экономики и внешней политики стран региона, добавив, что транспортные потоки на Южном Кавказе будут приемлемы для России лишь в том случае, если она сможет контролировать их. По мнению Пашиняна, Баку выражает беспокойство, что если данный проект принесет Армении прибыль, то эти средства будут использованы против Азербайджана, включая военные нужды Еревана.

В действительности Азербайджан наравне с Россией и Турцией уже давно призывает к открытию всех без исключения транспортных коммуникаций в регионе. Реализация "Перекрестка мира", скопированного с азербайджанского проекта, соответствует этому курсу. Что касается вооружений, то их и средства для них Армения получает из других источников - и проблема вооружения Армении беспокоит Азербайджан независимо от реализации совместных проектов.

Несмотря на скептицизм сторон, нынешняя встреча в Стамбуле прошла в благоприятных условиях. В отличие от тегеранской конференции, которая состоялась в следующем месяце после ликвидации очага сепаратизма в Карабахе, сейчас у правительства Никола Пашиняна наступил этап принятия региональных реалий. Карабахский вопрос закрыт, Ереван готовится к подписанию мирного соглашения с Баку. Весьма кстати оказался недавний саммит СНГ в Москве, где Никол Пашинян объявил о гарантиях свободного прохождения грузов, пассажиров и трубопроводов между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчываном. Позднее армянский премьер объявил о готовности допустить силы ФСБ России для "мониторинга" Зангезурского коридора.

Учитывая, что цель формата "3+3" состоит как раз в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе, саммит СНГ оказался полезным для встречи в Стамбуле.

Некоторые эксперты отмечали, что переговоры в рамках платформы могут привести к прорывным достижениям в армяно-азербайджанском урегулировании. Конечно, готовность к реализации открытия транспортных путей вносит весомый вклад в процесс. Однако, как заявил на встрече глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, для устойчивого и необратимого мира на Южном Кавказе требуется упразднение пережитков и структур прежнего конфликта, а именно - внесение изменений в Конституцию Армении, где содержатся претензии на Карабах.

Министр также дал понять, что общие вызовы можно трансформировать в возможности для кооперации в целом ряде сфер, включая безопасность, экономику, торговлю, энергетику, транспорт, связь и охрану окружающей среды.

Представитель страны-организатора и инициатора платформы Хакан Фидан на открытии заседания вновь повторил свою мысль о том, что страны Южного Кавказа лучше разбираются в региональных проблемах и смогут сами их решить. Он напомнил, что идея формата возникла спустя пару недель после подписания Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года по итогам Карабахской войны. Цель платформы - "создание площадки, способной отреагировать на все вопросы, тесно связанные с Южным Кавказом". Хотя формат называется "3+3", Грузия по-прежнему не появляется на встречах, и Фидан выразил сожаление в связи с отсутствием грузинского коллеги.

Грузинские власти не раз заявляли, что готовы участвовать в армяно-азербайджанском урегулировании в трехсторонней схеме и предоставить свою площадку для Баку и Еревана. В геополитическом плане официально Тбилиси все еще устремлен в НАТО и ЕС, однако из-за принятия законов об иноагентах и против запрещенного в РФ движения ЛГБТ, а также нормализации связей с Россией, Грузия находится под большим прессом Запада. Евросоюз накануне объявил о фактической остановке процесса приема Грузии в свои члены и угрожает прекратить любую финансовую помощь республике.

Для турецкой стороны наряду с Южным Кавказом одна из наиболее приоритетных тем сейчас - Ближний Восток. Война Израиля против ХАМАС продолжается уже больше года. Накануне ЦАХАЛ ликвидировал нового главу хамасовцев Яхью Синвара. Хакан Фидан отметил, что гуманитарная катастрофа, созданная Израилем на Ближнем Востоке, лишний раз подтверждает важность диалога и кооперации на региональном уровне. "В основе нашего взгляда на Южный Кавказ лежит понимание региональной ответственности. Мы считаем, что страны этого региона лучше всех знают региональные проблемы и могут их решить", - заявил Фидан.

Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что площадка "3+3" может стать платформой для завершения работы над мирным договором между Азербайджаном и Арменией. Россия, Турция и Иран, по его словам, озвучили данное предложение коллегам из Азербайджана и Армении. Лавров поддержал Фидана в теме необходимости деэскалации на Ближнем Востоке и тоже высказался за решение региональных проблем странами региона: "Самая главная угроза в том, что внерегиональные игроки пытаются диктовать свои условия здесь". Глава российского МИД отметил, что Россия и Иран готовы содействовать нормализации армяно-турецких отношений, а двери формата "3+3" остаются открытыми для Грузии.

Для России связи с четырьмя странами являются приоритетными не только ввиду заинтересованности Москвы в мире и открытии транспортного сообщения на Южном Кавказе, но и ввиду реализации множества двусторонних проектов и стремления совместно достичь урегулирования кризисов в других регионах. С иранцами Лавров, вероятно, обсудит действия Израиля и возможность снизить накал страстей между Тель-Авивом и Тегераном.

Турецкие коллеги продолжают усилия по поиску компромиссов на Украине, и Фидан не так давно сделал сенсационные заявления относительно вариантов решения украинского конфликта, которые совпадают с российской точкой зрения. Азербайджан и Турция подали заявки на вступление в БРИКС. Исключение составляет Армения, которая делает все новые шаги по разрыву стратегических связей с Россией. Последним из них стал вывод российских пограничников с иранской границы.