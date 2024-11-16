Вестник Кавказа

Вице-премьеры Азербайджана и Армении встретились в Москве

Вице-премьеры Азербайджана и Армении встретились в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский и армянский вице-премьеры коротко пообщались в Москве. Представители двух республик Южного Кавказа прибыли в российскую столицу для участия в одном из мероприятий в рамках СНГ.

В пятницу, 29 ноября, в Москве прошла встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Согласно информации, Ягуб Эюбов и Мгер Григорян пообщались на полях 104-го заседания Экономического совета СНГ. Беседа длилась более 10 минут.

Подробности разговора двух вице-премьеров на данный момент не сообщаются.

Напомним, в конце прошлого месяца лидеры двух республик Южного Кавказа Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели долгую беседу на полях БРИКС.

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