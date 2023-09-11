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Глава МИД Турции начали визит в Казахстан

Глава МИД Турции начали визит в Казахстан
Министры иностранных дел Турции и Казахстана проводят переговоры в Астане. Обсуждают различные аспекты двустороннего сотрудничества.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан начал официальный визит в Астану.

«Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан прибыл с официальным визитом в Казахстан для проведения переговоров с министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу»

– МИД Казахстана

Как сообщили в МИД республики, Фидан проведет переговоры со своим казахским коллегой. Также главы ведомств по итогам встречи сделают заявление для прессы.

Напомним, что страны более 25 лет развивают сотрудничество, а в прошлом году страны вышли на уровень стратегического партнерства, развивая взаимодействие в различных направлениях - торговом, экономическом и культурном.

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