Глава МИД Турции начали визит в Казахстан

Опубликовано: 10:05, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Министры иностранных дел Турции и Казахстана проводят переговоры в Астане. Обсуждают различные аспекты двустороннего сотрудничества.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан начал официальный визит в Астану.

«Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан прибыл с официальным визитом в Казахстан для проведения переговоров с министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу»

– МИД Казахстана

Как сообщили в МИД республики, Фидан проведет переговоры со своим казахским коллегой. Также главы ведомств по итогам встречи сделают заявление для прессы.

Напомним, что страны более 25 лет развивают сотрудничество, а в прошлом году страны вышли на уровень стратегического партнерства, развивая взаимодействие в различных направлениях - торговом, экономическом и культурном.