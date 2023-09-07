Турция и Казахстан упростили таможенный контроль

Опубликовано: 12:09, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Парламент Казахстан ратифицировал документ об упрощении таможенного контроля с Турцией. Там пояснили, что соглашение сократит сроки и повысит эффективность процедур таможенного контроля.

Соглашение между Казахстаном и Турцией об упрощении таможенного контроля ратифицировала верхняя палата парламента Казахстана, сообщает пресс-служба сената.

"Депутаты рассмотрели и одобрили закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля"

- пресс-служба сената

По словам главы верхней палаты Маулена Ашимбаева, документ определит порядок обмена электронной информацией о товаре и транспортных средствах.

Он также добавил, что соглашение позволит сократить сроки и повысит эффективность процедур таможенного контроля. Депутат подчеркнул, что это положительно скажется на сотрудничестве Астаны и Анкары.