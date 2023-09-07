РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турция и Казахстан упростили таможенный контроль

Турция и Казахстан упростили таможенный контроль
Парламент Казахстан ратифицировал документ об упрощении таможенного контроля с Турцией. Там пояснили, что соглашение сократит сроки и повысит эффективность процедур таможенного контроля.

Соглашение между Казахстаном и Турцией об упрощении таможенного контроля ратифицировала верхняя палата парламента Казахстана, сообщает пресс-служба сената.

"Депутаты рассмотрели и одобрили закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля"

- пресс-служба сената

По словам главы верхней палаты Маулена Ашимбаева, документ определит порядок обмена электронной информацией о товаре и транспортных средствах.

Он также добавил, что соглашение позволит сократить сроки и повысит эффективность процедур таможенного контроля. Депутат подчеркнул, что это положительно скажется на сотрудничестве Астаны и Анкары.

Вырос транзит нефти из Актау по Баку-Тбилиси-Джейхан

Вырос транзит нефти из Актау по Баку-Тбилиси-Джейхан

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1300 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version