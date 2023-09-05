Вырос транзит нефти из Актау по Баку-Тбилиси-Джейхан

Опубликовано: 13:16, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Порт Актау увеличил нефтяную перевалку на 58%. Рост связан с транзитными поставками по трубе Баку-Джейхан.

Перевалка грузов через Актау в Казахстане на Каспийском море в 2023 году выросла на 24%, следует из сообщения национальной компании "Қазақстан темір жолы".

Общий объем портовых перевозок за первые семь месяцев текущего года оказался выше 2,6 млн т.

"Порт обработал 142 тысячи тонн зерна, 114 тысяч тонн металла, свыше 13 тысяч контейнеров"

– нацкомпания

Перевалка нефти выросла на 58% к прошлогодним показателям и достигла 2,1 млн тонн. Рост связан с увеличением транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Ранее в Казахстане признали, что полноценной альтернативы КТК для экспорта нефти из страны на сегодня не существует.