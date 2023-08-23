Казахстан: КТК - лучший вариант для транзита нефти

Опубликовано: 12:04, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстан не видит альтернативных маршрутов для транспортировки нефти, кроме как через Россию. Основные поставки идут через КТК.

Полноценная альтернатива КТК для экспорта казахстанской нефти отсутствует, уверены в "КазМунайГазе".

"Транзит через Россию - это основное экспортное направление казахстанской нефти. Это, в первую очередь, трубопровод КТК, это система "Транснефти", также куда мы поставляем нефть через нефтепровод Атырау - Самара, Махачкала - Новороссийск"

– зампред правления компании Булат Закиров

Санкции не распространяются на нефть из Казахстана, напомнил он, кроме того, если возникнут проблемы, можно пользоваться альтернативными маршрутами.

"Скажем, если возникнет ограничение по трубопроводу КТК, мы в прошлом году уже перенаправляли часть объемов в направлении Атырау - Самара"

– Булат Закиров

Он добавил, что Казахстан также развивает транспортные маршруты через Каспийское море, в направлении нефтепровода Баку-Джейхан, первая отгрузка случилась в марте.

"Проводим работу вместе с азербайджанскими коллегами, компанией SOCAR, а также с нашими нефтяными компаниями в Казахстане по увеличению таких объемов, чтобы обеспечить определенную диверсификацию"

– Булат Закиров