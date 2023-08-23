РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Казахстан: КТК - лучший вариант для транзита нефти

Казахстан: КТК - лучший вариант для транзита нефти
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Казахстан не видит альтернативных маршрутов для транспортировки нефти, кроме как через Россию. Основные поставки идут через КТК.

Полноценная альтернатива КТК для экспорта казахстанской нефти отсутствует, уверены в "КазМунайГазе".

"Транзит через Россию - это основное экспортное направление казахстанской нефти. Это, в первую очередь, трубопровод КТК, это система "Транснефти", также куда мы поставляем нефть через нефтепровод Атырау - Самара, Махачкала - Новороссийск"

– зампред правления компании Булат Закиров

Санкции не распространяются на нефть из Казахстана, напомнил он, кроме того, если возникнут проблемы, можно пользоваться альтернативными маршрутами.

"Скажем, если возникнет ограничение по трубопроводу КТК, мы в прошлом году уже перенаправляли часть объемов в направлении Атырау - Самара"

– Булат Закиров

Он добавил, что Казахстан также развивает транспортные маршруты через Каспийское море, в направлении нефтепровода Баку-Джейхан, первая отгрузка случилась в марте.

"Проводим работу вместе с азербайджанскими коллегами, компанией SOCAR, а также с нашими нефтяными компаниями в Казахстане по увеличению таких объемов, чтобы обеспечить определенную диверсификацию"

– Булат Закиров

Казахстан намерен нарастить прокачку нефти по КТК

Казахстан намерен нарастить прокачку нефти по КТК

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
900 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version