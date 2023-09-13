Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана обменялся мнениями с верховным комиссаром ООН

Глава МИД Азербайджана обменялся мнениями с верховным комиссаром ООН
© Фото: пресс-служба МИД Азербайджана
Джейхун Байрамов провел переговоры с верховным комиссаром ООН. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Глава МИД АР участвует в 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, пишет пресс-служба МИД Азербайджана.

Министр поговорил с комиссаром о двустороннем сотрудничестве Баку и ООН. Также поднимались вопросы, связанные с правами человека и постконфликтной ситуацией на Южном Кавказе.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана находится в Нью-Йорке, где принимает участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН.

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