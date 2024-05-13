ООН выступила в поддержку проведения COP29 в Баку

В ООН выразили активную поддержку председательству Азербайджана на COP29. Осенью в Баку состоится 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Председательство Азербайджана на COP29 поддерживается странами ООН, ожидается, что предстоящая конференция поможет активизировать действия по борьбе с климатическими изменениями и их последствиями, заявила резидент-координатор ООН Владанка Андреева в ходе бизнес-форума "Повышение амбиций, стимулирование действий" в рамках COP29.

"Страновая группа ООН активно поддерживает председательство Азербайджана на COP29, и мы хотим, чтобы эта конференция была не просто успешной, но и способствовала достижению целей и активизации действий. Актуальность климатического кризиса трудно переоценить. Нам нужно мобилизовать все свои силы для борьбы с изменением климата"

– Владанка Андреева

Она отметила, что сегодня ответственность за смягчение последствий климатических изменений несут не только правительства стран, но и бизнес.

"Исторически сложилось так, что большая часть ответственности за смягчение последствий изменения климата ложилась на правительства и международные организации, но, я думаю, становится все более очевидным, что у бизнеса и частного сектора есть не только возможности, но и финансовые стимулы для проведения существенных изменений. Частный сектор имеет беспрецедентный доступ к ресурсам и обладает инновационными возможностями"

– Владанка Андреева

Баку примет 29-я сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в ноябре 2024 года. Мероприятие продлится две недели, в Азербайджан прибудет около 80 тыс иностранных гостей форума.

COP29 в Баку

Старший научный сотрудник Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Шахман Гаджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значении, которое Азербайджан придает организации Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29. "COP29 – это очень влиятельное мероприятие на глобальном уровне. Хочу отметить, что впервые в нашем регионе будет проводиться настолько масштабное мероприятие, и его местом проведения избран именно Азербайджан. Организация COP29 важна не только для Азербайджана, но и для всего региона", - прежде всего сказал он.

"Как мы знаем, Азербайджан и страны Центральной Азии в основном богаты нефтью и газом, они экспортируют сырую нефть и газ на энергетические рынки. Но кроме этого для нас имеет очень большое значение развитие зеленой экономики и альтернативной энергетики. Я думаю, проведение такого мероприятия в Баку в будущем будет положительно влиять на развитие зеленой экономики в стране, поддерживая ее устойчивое развитие. Центральноазиатские страны в дальнейшем могут воспользоваться опытом Азербайджана в развитии зеленой энергетики", - сообщил Шахман Гаджиев.

"Проведение COP29 усилит позиции Азербайджана в международном сообществе. Лидеры многих государств и руководство международных организаций будут участвовать в этом мероприятии, что окажет положительное влияние на имидж Азербайджана. Для повышения эффективности работы Конференции вместе с Бразилией и ОЭА сформировал особую платформу – тройку председателей COP, ее основная цель – добиться реальных успехов на азербайджанской конференции", - обратил внимание экономист.

"COP29 будет продолжать работу COP28, прошедшей в Дубае, и если подытожить результаты предыдущей Конференции, то Азербайджан хочет добиться конкретных результатов на основании финансирования решений глобальных экологических проблем. Для Азербайджана очень важно, чтобы многие страны приняли участие в этом мероприятии. Мы готовы создать самые благоприятные условия для проведения такого большого мероприятия в Баку", - заключил Шахман Гаджиев.