НПО стран G7 поддерживают Азербайджан в проведении COP29

Мировое сообщество выражает поддержку Азербайджану, который осенью примет COP29. Заявление о солидарности выразили на саммите 30 НПО из стран G7.

Десятки неправительственных организаций стран G7 на саммите в Италии распространили заявление о солидарности с Азербайджаном, который осенью примет COP29.

"Мы, организации гражданского общества, подписавшиеся ниже, поддерживаем Азербайджан, который взял на себя председательство в COP29 и организацию мероприятия, которое несет важную миссию по продвижению мирового сообщества к устойчивому будущему"

– заявление

НПО выразили обеспокоенность экологическими последствиями проблемы изменения климата и мире и отметили важность каждого шага для решения климатического кризиса.

Азербайджан, отмечается в документе, предоставляет странам мира платформу для сотрудничества, обмена опытом и создания альянсов, демонстрирует образцовое лидерство в поощрении коллективных усилий по смягчению последствий изменения климата.

"Азербайджан, отдавая приоритет конструктивному взаимодействию с организациями гражданского общества, обогатит дискуссии на COP29, внесет свой вклад в инклюзивность и, в итоге, будет развивать коллективные усилия для достижения целей Парижского соглашения. Это достижение демонстрирует способность Азербайджана к эффективной многосторонней дипломатии и подчеркивает его решающую роль в формировании устойчивого будущего для будущих поколений"

– заявление

НПО выразили уверенность, что COP29 в Азербайджане будет способствовать значительному сотрудничеству между государствами и приведет к консенсусу по климатическим вопросам.

"В знак солидарности, мы объединяем наши усилия по предотвращению изменения климата с председательствующим на COP29 Азербайджаном и другими группами гражданского общества по всему миру c целью обеспечить лучшее будущее для нашей планеты"

– заявление

Данное заявление подписали 30 неправительственных организаций из восьми стран мира, в том числе НПО Франции, а также ЮНЕСКО. Документ распространен на Саммите гражданского общества стран G7, проводимом в Италии.