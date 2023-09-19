Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана провел переговоры с генсеком ООН

Глава МИД Азербайджана провел переговоры с генсеком ООН
© Фото: пресс-служба МИД Азербайджана
Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ООН. Стороны обсудили предстоящую конференцию COP29 в Баку.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, пишет пресс-служба МИД Азербайджана.

Стороны поговорили о предстоящей конференции COP29 в Баку, а также постконфликтной ситуации на Южном Кавказе и нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства рассказал генсеку ООН о восстановлении освобожденных земель Азербайджана и разминировании.

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