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Доверие Азербайджана к Франции равно нулю

Доверие Азербайджана к Франции равно нулю
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанская делегация в ООН отреагировала на необоснованные претензии Франции. Она осудила попытки этой страны вмешиваться в политические процессы в Азербайджане.

Азербайджанская делегация в ООН осудила необоснованные претензии Франции и попытки этой страны вмешиваться в политические процессы в Азербайджане.

"Азербайджан и страны региона работают над укреплением мира и безопасности, и доверие к Франции со стороны Азербайджана как к международному партнеру, посреднику и постоянному члену Совбеза ООН равно нулю"

- делегация АР в ООН

Делегация напомнила, что миссия ООН дважды бывала в Карабахском экономическом районе и не выявила никакого ущерба гражданским объектам в Ханкенди. Она добавила, что миссия убедилась в готовности азербайджанской стороны оказывать медицинские услуги.

Делегация подчеркнула, что Азербайджан как суверенная страна взаимодействует с международными организациями, включая институтами ООН на своей земле.

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