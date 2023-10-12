Доверие Азербайджана к Франции равно нулю

Азербайджанская делегация в ООН осудила необоснованные претензии Франции и попытки этой страны вмешиваться в политические процессы в Азербайджане.
"Азербайджан и страны региона работают над укреплением мира и безопасности, и доверие к Франции со стороны Азербайджана как к международному партнеру, посреднику и постоянному члену Совбеза ООН равно нулю"
- делегация АР в ООН
Делегация напомнила, что миссия ООН дважды бывала в Карабахском экономическом районе и не выявила никакого ущерба гражданским объектам в Ханкенди. Она добавила, что миссия убедилась в готовности азербайджанской стороны оказывать медицинские услуги.
Делегация подчеркнула, что Азербайджан как суверенная страна взаимодействует с международными организациями, включая институтами ООН на своей земле.