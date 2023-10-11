МИД: Азербайджан будет пресекать все шаги против суверенитета и целостности

Опубликовано: 23:31, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана осудил главу МИД Франции за необоснованные обвинения в адрес Баку. Там добавили, что Париж продолжает свою коварную политику.

МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором осудил и отверг заявления главы французского МИД Катрин Колонны во время ее выступления в Сенате.

В ведомстве сообщили, что заявления Колонны о добровольном уходе армян из Азербайджана без применения какой-либо силы был якобы запланирован Баку. Там заявили, что это демонстрирует коварную политику Парижа.

В МИД подчеркнули, что Франции в течение трех лет после завершения 44-дневной войны следовало указать Еревану правильное направление, что было бы реальным вкладом в дело мира и безопасности на Южном Кавказе.

В министерстве напомнили, что разговоры с Баку языком давления и угроз не принесут результатов, а подобные действия должны быть прекращены. Кроме того, там добавили, что любые шаги, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, будут пресекаться.