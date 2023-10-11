МИД: Азербайджан будет пресекать все шаги против суверенитета и целостности

МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором осудил и отверг заявления главы французского МИД Катрин Колонны во время ее выступления в Сенате.
В ведомстве сообщили, что заявления Колонны о добровольном уходе армян из Азербайджана без применения какой-либо силы был якобы запланирован Баку. Там заявили, что это демонстрирует коварную политику Парижа.
В МИД подчеркнули, что Франции в течение трех лет после завершения 44-дневной войны следовало указать Еревану правильное направление, что было бы реальным вкладом в дело мира и безопасности на Южном Кавказе.
В министерстве напомнили, что разговоры с Баку языком давления и угроз не принесут результатов, а подобные действия должны быть прекращены. Кроме того, там добавили, что любые шаги, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, будут пресекаться.