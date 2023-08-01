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Гарибашвили прибыл в Казахстан

премьер Грузии в Казахстане
© Фото: сайт правительства Грузии
Грузинский премьер прилетел с рабочим визитом в Казахстан. Самолет с главой правительства приземлился в аэропорту Алматы. У него запланирована встреча с казахстанским коллегой.

Самолет с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили на борту совершил посадку в аэропорту Алматы, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Он отправился в Казахстан из Китая, где встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках визита был подписан документ о стратегическом партнерстве.

В алматинском аэропорту Гарибашвили встретили замглавы МИД РК Ермухамбет Конуспаев, и.о. руководителя Алматы Алишер Абдикадиров, казахстанский посол в Тбилиси Малик Мурзалин и посол Грузии в Астане Николоз Лалиашвили.

Отмечается, что премьер Грузии проведет переговоры со своим казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым.

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