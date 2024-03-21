Сотрудничество в образовательной сфере усилят Тбилиси и Астана

Делегация Минобразования Грузии в ходе поездки в Казахстан договорилась с местными коллегами о взаимодействии в образовательной сфере. Соответствующий меморандум подписали главы профильных ведомств.

Грузия и Казахстан заключили меморандум о сотрудничестве в образовательной сфере. Об этом рассказали в Минобразования республики Южного Кавказа.

Цель меморандума – укрепление взаимодействия в сфере образования. Свои подписи под документом поставили главы Минобразования обеих стран Александр Цуладзе и Саясат Нурбек.

Меморандум предполагает расширение связей между вузам, стипендиальные программы для студентов, организация совместных исследований в науке и обмен информацией.

Согласно документы, стороны будут активно взаимодействовать в вопросах развития технологий и инноваций.