Вестник Кавказа

Сотрудничество в образовательной сфере усилят Тбилиси и Астана

Сотрудничество в образовательной сфере усилят Тбилиси и Астана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Делегация Минобразования Грузии в ходе поездки в Казахстан договорилась с местными коллегами о взаимодействии в образовательной сфере. Соответствующий меморандум подписали главы профильных ведомств.

Грузия и Казахстан заключили меморандум о сотрудничестве в образовательной сфере. Об этом рассказали в Минобразования республики Южного Кавказа.

Цель меморандума – укрепление взаимодействия в сфере образования. Свои подписи под документом поставили главы Минобразования обеих стран Александр Цуладзе и Саясат Нурбек.

Меморандум предполагает расширение связей между вузам, стипендиальные программы для студентов, организация совместных исследований в науке и обмен информацией.

Согласно документы, стороны будут активно взаимодействовать в вопросах развития технологий и инноваций.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
750 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кобахидзе: сотрудничество Тбилиси и Астаны важно для стабильности в регионе

Кобахидзе: сотрудничество Тбилиси и Астаны важно для стабильности в регионе

Премьер-министр Грузии с делегацией направился в Казахстан

Премьер-министр Грузии с делегацией направился в Казахстан

Казахстан открыл новое консульство в Грузии

Казахстан открыл новое консульство в Грузии

Еще одно почетное консульство Казахстана появилось в Грузии

Еще одно почетное консульство Казахстана появилось в Грузии

Грузия и Казахстан нарастят взаимные рейсы

Грузия и Казахстан нарастят взаимные рейсы

Грузия и Казахстан обсудили развитие &quot;Срединного коридора&quot;

Грузия и Казахстан обсудили развитие "Срединного коридора"

Нацбанки Грузии и Казахстана нарастят сотрудничество

Нацбанки Грузии и Казахстана нарастят сотрудничество

Токаев назвал Грузию важным партнером Казахстана

Токаев назвал Грузию важным партнером Казахстана

Грузия и Казахстан обсудили перспективы Срединного коридора

Грузия и Казахстан обсудили перспективы Срединного коридора

Казахстан увеличивает рейсы в Грузию

Казахстан увеличивает рейсы в Грузию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы