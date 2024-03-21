Кобахидзе: сотрудничество Тбилиси и Астаны важно для стабильности в регионе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел разговор с президентом Казахстана. После этого он написал, что партнерство двух стран играет большую роль в сохранении стабильности в регионе. Это также определено в качестве внешнеполитического приоритета Тбилиси.

Делегация правительства Грузии, возглавляемая премьер-министром Ираклием Кобахидзе, находится в Астане с визитом. В ходе его была проведена встреча с президентом Казахстана Касымом-Жомарт Токаевым, говорится на сайте грузинского правительства.

Грузинский премьер поделился впечатлениями от встречи и написал, что сотрудничество Тбилиси и Астаны имеет большое значение для сохранения стабильности в регионе.

"Я благодарен за заинтересованность Казахстана в углублении сотрудничества во всех сферах, где нас объединяют общие интересы"

- Ираклий Кобахидзе

Он также подчеркнул, что партнерские отношения с Казахстаном – один из внешнеполитических приоритетов Грузии сегодня.

Ранее Ираклий Кобахидзе провел встречу с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым. Они обсуждали преимущественно вопросы сотрудничества в сфере экономики.