Премьер-министр Грузии с делегацией направился в Казахстан

В Астану направилась делегация правительства Грузии. Ее возглавляет премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. В ходе двухдневного визита будут проведены встречи с Токаевым и Бектеновым.

Правительственная делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе направилась в Астану, где проведет два дня. В ходе визита будут организованы встречи высокого уровня, передали в администрации грузинского правительства.

В президентском дворце Ираклий Кобахидзе встретится с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Также его примет казахстанский коллега Олжам Бектенов, они переговорят лично, а после проведут встречу в расширенном формате.

В состав грузинской делегации вошли главы Минэкономики, МИД, Минрегионразвития и другие министры.