Вестник Кавказа

Казахстан нарастил аграрный экспорт в Грузию

Казахстан нарастил аграрный экспорт в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия и Казахстан развивают торговлю в аграрном секторе. За прошлый год объемы поставок аграрных товаров выросли из Казахстана в Грузию на 12%.

Казахстан увеличил экспорт сельскохозяйственных товаров в Грузию в 2024 году. Рост составил более 12%, общая стоимость составила свыше $70 млн млн, сообщил глава минсельхоза Казахстана Айдарбек Сапаров. 

Сообщается, что Казахстан проявляет заинтересованность в дальнейших поставках товаров аграрного сектора в Грузию. В 2025 году центральноазиатская республика планирует расширить ассортимент экспортируемой продукции. 

"В ближайшее время планируется поездка в Грузию и встреча с министром сельского хозяйства для дальнейшего обсуждения совместных проектов"

– Айдарбек Сапаров

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