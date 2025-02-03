Казахстан нарастил аграрный экспорт в Грузию

Грузия и Казахстан развивают торговлю в аграрном секторе. За прошлый год объемы поставок аграрных товаров выросли из Казахстана в Грузию на 12%.

Казахстан увеличил экспорт сельскохозяйственных товаров в Грузию в 2024 году. Рост составил более 12%, общая стоимость составила свыше $70 млн млн, сообщил глава минсельхоза Казахстана Айдарбек Сапаров.

Сообщается, что Казахстан проявляет заинтересованность в дальнейших поставках товаров аграрного сектора в Грузию. В 2025 году центральноазиатская республика планирует расширить ассортимент экспортируемой продукции.

"В ближайшее время планируется поездка в Грузию и встреча с министром сельского хозяйства для дальнейшего обсуждения совместных проектов"

– Айдарбек Сапаров