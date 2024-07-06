Фотофестиваль «Курортный кадр» пройдет в Железноводске

Железноводск примет фотофестиваль под названием «Курортный кадр». Мероприятие пройдет с 8 по 10 октября.

Фотофестиваль «Курортный кадр» в Железноводске станет уникальным событием для всех творческих личностей, желающих поделиться своим взглядом на мир через объектив фотоаппарата. Мероприятие продлится 2 дня с 8 по 10 октября.

Принять участие смогут как профессионалы, так и любители. Это отличная возможность показать свой талант, обменяться опытом с коллегами.

Впоследствии лучшие произведения конкурсантов будут представлены на фототерренкуре.

«Лучшие работы, которые будут признаны победителями на фотофестивале, будут расположены на фототерренкуре. Установим специальные экспозиционные панно, которые будут радовать наших отдыхающих. Они посмотрят все красоты Железноводска»

– глава города Евгений Бакулин