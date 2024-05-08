Вестник Кавказа

Одну из старейших лестниц Железноводска обновят за счет курортного сбора

Одну из старейших лестниц Железноводска обновят за счет курортного сбора
© Фото: Telegram-канал Евгения Бакулина
Еще один объект будет отремонтирован в Железноводске на средства, полученные благодаря курортному сбору. Это знаменитая лестница между улицами Калинина и Семашко. Подробности и фото проекта опубликовал глава города.

Курортный сбор позволит привести в порядок одну из старейших лестниц Железноводска, рассказал глава города.

Фото проекта Евгений Бакулин разместил в своем канале в Telegram.

По словам мэра, речь идет о лестнице, которая соединяет улицы Калинина и Семашко.

"Проект включает в себя ремонт ступеней, пролетов, замена освещения, восстановление перил и заборов, а также создание дополнительных мафов"

– градоначальник

Он уточнил, что реконструкция потребует свыше 30 млн рублей. Средства будут выделены из ресурсов курортного сбора.

Бакулин добавил, что лестница будет восстановлена "в духе прошлого". Он пообещал, что никакого "новодела" вносить в проект не планируется. Мэр также предложил жителям города и всем заинтересованным выбрать, какого цвета арку сделать у нижней части лестницы, разместив пост с голосованием.

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Одну из старейших лестниц Железноводска обновят за счет курортного сбора
© Фото: Telegram-канал Евгения Бакулина
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