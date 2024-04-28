Вестник Кавказа

В Железноводске будут вкладывать в глэмпинги

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около 300 млн рублей вложат инвесторы в строительство глэмпингов в Железноводске. Вложения – яркий пример роста интереса к данному виду туризма в России. 

С каждым годом глэмпинг становится все популярнее в России. Так, инвесторы готовы вложить около 300 млн рублей в глэмпинги в Железноводске.

«Порядка 300 миллионов инвесторы готовы вложить в создание городка глэмпингов на территории нашего курорта»

– глава Железноводска Евгений Бакулин.

Эти инвестиции позволят создать уникальные условия для туристов, желающих насладиться природой Кавказа, не отказывая себе в комфорте. Глэмпинг в Железноводске обещает стать настоящим райским уголком для любителей нетронутой природы и уединенного отдыха.
Вложения инвесторов в глэмпинги в Железноводске являются ярким примером роста интереса к данному виду туризма в России. Этот шаг не только способствует развитию инфраструктуры, но и открывает новые возможности для туристов, желающих насладиться красотой природы, не отказывая себе в удобствах. 

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