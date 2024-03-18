В Железноводске появится нулевой курортный километр

В Железноводске решили создать "Нулевой курортный километр" – арт-объект, который станет новой достопримечательностью города. Его идея заключается в том, чтобы обозначить стартовую точку курортного района и символизировать начало удивительного путешествия по городу-курорту.

Железноводск – один из самых известных и популярных курортов на Кавказе, привлекающий туристов своими лечебными источниками, живописными пейзажами и уникальным климатом. Для улучшения городской инфраструктуры и создания уникальных точек притяжения для посетителей в Железноводске решили создать "Нулевой курортный километр" – арт-объект, который станет новой достопримечательностью города.

«На благоустроенной площади Ленина появится арт-объект „Нулевой курортный километр“. Площадь Ленина расположена у подножия горы Железновой и является начальной точкой отправления в Курортный парк, помимо этого, она благоустраивается за средства курортного сбора»

– глава Железноводска Евгений Бакулин.

По его словам, идея "Нулевого курортного километра" заключается в том, чтобы обозначить стартовую точку курортного района и символизировать начало удивительного путешествия по Железноводску. Этот арт-объект будет не просто символом, но и местом, где туристы смогут делать яркие фотографии и сохранить воспоминания о своем пребывании на курорте.

Место установки "Нулевого курортного километра" выбрано с особым умыслом - это благоустроенная площадь Ленина, которая является центральной точкой города. Здесь сходятся основные улицы, расположены кафе и магазины, а также проводятся различные мероприятия и фестивали. Установка арт-объекта на этой площади позволит сделать его еще более привлекательным для посетителей и создать новый центр притяжения.

Глава города выразил уверенность, что "Нулевой курортный километр" не только станет новой достопримечательностью Железноводска, но и окажет значительное влияние на развитие туризма в городе.