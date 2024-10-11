Вестник Кавказа

Первая школа по конному спорту откроется в Железноводске

Первая школа по конному спорту откроется в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Любители лошадей смогут начать профессиональные занятия по конному спорту в новой школе в Железноводске. Она откроется 15 ноября и станет первой во всем Ставропольском крае.

В Железноводске появится первая муниципальная конноспортивная школа во всем Ставрополье, рассказали в мэрии города. Открытие намечено на 15 ноября, где пройдут различные развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

«После прохождения процедуры лицензирования школа станет центром притяжения для всех, кто увлечен искусством верховой езды, а также для тех, кто только планирует сделать свои первые шаги в этом благородном виде спорта»

- мэрия Железноводска

Школа будет оборудована тренировочными площадками и манежами. Также там сделают зоны для отдыха и общения любителей лошадей.

Стать учениками школы смогут все желающие – новички и опытные наездники.

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