Железнодорожные пересадочные пункты могут появиться в Дагестане

Власти Дагестана предложили построить два железнодорожных пересадочных пункта. Речи идет о станциях «Уйташ» и «Дагестанские Огни». Возведение связано с ростом пассажиропотока.

Дагестанское руководство хочет возвести два крупных железнодорожных пересадочных пункта, вопрос обсуждался на совещании с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.

Как заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Магомед Тагиров, речь идет о станциях «Уйташ» и «Дагестанские Огни». Он отметил, что причина связана с ростом пассажиропотока на транспорте.

Замглавы ведомства подчеркнул, что решения о строительстве станций позволят охватить возможный растущий туристический поток. Планируется в этот проект вложить около 530 млн рублей.

Уточняется, что в рамках проекта планируется построить многоуровневые павильоны, надземные крытые пешеходные переходы, обустроить территорию и организовать движение общественного транспорта.