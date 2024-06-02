Лечебный ароматерренкур откроют в Железноводске

Уникальный лечебный объект создадут в городе-курорте Железноводске – ароматерренкур. Он позволит совмещать ароматерапию с физической нагрузкой.
Гости Железноводска скоро смогут насладиться активными прогулками по местности, где цветут лечебные травы, – обе возможности будут доступны на ароматерренкуре.
Ходьба по пересеченной местности, пояснили власти города, в сочетании с ароматерапией будет давать целебный эффект.
Уникальную локацию создадут в части города, которая пока не благоустроена. Там разобьют пешеходные дорожки, вдоль которых специально высадят испускающие лечебный аромат травы, цветы и деревья, например, такое как чабрец и лаванда.
Глава города шутливо прокомментировал информацию о будущей достопримечательности.
"Главное, чтобы не было желающих заварить с ним чай, хотя и чай на горных травах в самоваре у нас тоже есть"
– Евгений Бакулин