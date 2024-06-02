Вестник Кавказа

Лечебный ароматерренкур откроют в Железноводске

Лечебный ароматерренкур откроют в Железноводске
© Фото: Екатерина Винник/ “Вестник Кавказа“
Уникальный лечебный объект создадут в городе-курорте Железноводске – ароматерренкур. Он позволит совмещать ароматерапию с физической нагрузкой.

Гости Железноводска скоро смогут насладиться активными прогулками по местности, где цветут лечебные травы, – обе возможности будут доступны на ароматерренкуре.

Ходьба по пересеченной местности, пояснили власти города, в сочетании с ароматерапией будет давать целебный эффект.

Уникальную локацию создадут в части города, которая пока не благоустроена. Там разобьют пешеходные дорожки, вдоль которых специально высадят испускающие лечебный аромат травы, цветы и деревья, например, такое как чабрец и лаванда.

Глава города шутливо прокомментировал информацию о будущей достопримечательности.

"Главное, чтобы не было желающих заварить с ним чай, хотя и чай на горных травах в самоваре у нас тоже есть"

– Евгений Бакулин

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