Автоматы с кормом для белок и кошек порадуют туристов в Железноводске

Помочь спасенным животным и порадовать зверей правильной едой могут теперь туристы в Железноводске. В популярных туристических локациях установили вендинговые кормушки для белок и кошек.

Специальные автоматы с едой для белок и котов появились в Железноводске. О новинке рассказал глава города-курорта.

По словам Евгения Бакулина, в них можно купить еду и лакомство, которыми можно угостить белок и кошек.

© Фото: Евгений Бакулин

"Все вырученные от продажи средства идут на помощь спасенным животным и птицам"

– мэр

Кормушки установлены в рамках проекта "Беличья тропа". Предполагается, что его реализация позволит сохранить популяцию белок и сыграет просветительскую роль: на автоматах написано, какая еда не приносит пользы, а напротив, вредит белкам.

В общей сложности в Курортном парке и на Лермонтовском терренкуре установят 6 аппаратов: 5 для белок и один для котов.

Глава курорта добавил, что на радость юным туристам и местным жителям в парк планируется выпустить восемь бельчат, разместив их в домиках.