Фестиваль православного кино стартует в Краснодаре

Опубликовано: 21:29, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Краснодаре пройдет Неделя православного кино. Мероприятия посвящаются святым Кириллу и Мефодию. Зрители увидят 6 фильмов.

В Краснодаре в кинотеатре "Монитор СБС" 15 мая начнется Неделя православного кино. Мероприятие проводится в память о святых Кирилле и Мефодии.

В программу войдут киноленты о покаянии и духовном возрождении, самых важных моментах в российской духовной географии, роли, которую играют иконы в православии, о святых и о праведниках, передает Юга.ру.

Первой покажут картину "Русский крест" с Михаилом Пореченковым. Фильм снят по одноименной поэме Николая Мельникова.

Во вторник будет демонстрироваться документальный фильм "Заступница". Он рассказывает о 400-летней истории Казанской иконы Божией Матери. 16 же мая зрители увидят еще один документальный фильм. Картина "Осанна" повествует о княгине Елизавете.

В третий день запланирован показ анимации "Забытое чудо". Трое школьников во время экскурсии по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре сбегают от группы, чтобы найти сокровища лавры.

Восемнадцатого мая гости увидят еще один документальный фильм. Кинолента "Ласточки Христовы" расскажет о жизни монахинь в Черногории.

Закроет фестиваль в пятницу документальная лента Сергея Дебижева "Святой архипелаг". Она посвящена Соловецкому монастырю.