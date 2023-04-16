Опубликовано: 10:28, 16 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители православия сегодня отмечают главный христианский праздник – Пасху, или Воскресение Христово. Ранее в московском храме Христа Спасителя состоялась ночная праздничная литургия.

Православные христиане сегодня справляют самый почитаемый церковный праздник – Воскресение Христово, или же Пасху. Он символизирует победу жизни над смертью и традиционно является главной датой в православном календаре.

Ранее, в ночь на 16 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве прошла праздничная литургия, которую провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ее посетил и президент России Владимир Путин.

"Да хранит Господь страны наши, да укрепит мир и любовь в отношениях между нами, и верим, что по милости Божией мы все способны будем реально изменить мир к лучшему", - сказал Патриарх.

Владимир Путин в своей телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля, поздравил всех православных россиян с Пасхой. Он отметил, что праздник дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей.

"В этот весенний праздничный день хочу отметить деятельность РПЦ, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений", - подчеркнул он.

Российский лидер напомнил, что Церковь всегда делила тяготы и радости с народом, а в условиях серьезных вызовов, с которыми сегодня столкнулась Россия, она помогает искать гражданам прочную духовную опору, занимаясь также благотворительной деятельностью.

Ранее в иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, символизирующий свет Воскресения Христова. Ночью он самолетом был доставлен в Москву, а затем передали представителям епархии РПЦ. Позже огонь привезли в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению.