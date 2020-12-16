Наталья Бондарчук: таких танцоров, как на Кавказе, в мире больше нет

Российская актриса и режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, исполнительница роли Хари в фильме Андрея Тарковского "Солярис" Наталья Бондарчук в ходе XXII Международного фестиваля спортивного кино поделилась своими воспоминаниями о Кавказе и впечатлениями от Азербайджана.

- С фильмом "Солярис", как вы рассказывали, вы объездили полмира, а бывали ли вы в Азербайджане?

- Конечно, я была в Азербайджане. Я была везде, на Кавказе – особенно. Я облетела весь Кавказ. У меня были потрясающие полеты над Кавказской грядой. Кроме того, "Детство Бемби" и "Юность Бемби" я снимала на Эльбрусе. Мы там были на высоте 4,2 тыс м, потом был еще подъем дальше, на вездеходе, конечно. Как-то мы с Илзе Лиепой поднялись на Приют-11 и там ночевали. Правда, у нее началась высотобоязнь. Я позвала ее: "Илзочка, пойдем прогуляемся". Вывела ее на поверхность, а там – космос. Она говорит: "Как красиво!" Я говорю: "Илзе, вот ради чего мы поднялись: звезды, красота". А сама спиной закрываю надпись: "Здесь погибло четыре человека, сорвавшись в расселину". И я говорю: "Илзочка, нам пора в бункер". Поэтому Кавказ мы не забываем. Есть еще водопад Девичьи слезы, есть источники горячей воды, которые попьешь немножко, полежишь – и грипп проходит…

- С чем еще связан для вас Кавказ?

- Вы знаете, Кавказ связан еще с Лермонтовым. И я с любовью к Кавказу. Я счастлива, что сейчас снова выходит наш фильм "Лермонтов" Николая Петровича Бурляева, премьера которого была отложена на 28 лет. Прошло 28 лет, и в этом прекрасном кинотеатре, на большой сцене, на большом экране в прекрасной цифровой копии мы снова увидели "Лермонтова", где я играю маму Лермонтова, Николай Петрович – Лермонтова, мой сын – 9-летнего Лермонтова. Это было счастье, потому что пришли все герои. Пришла Галина Беляева, пришел Дмитрий Золотухин. Премьера была здесь, совсем недавно. Поэтому, Кавказ, ждите наш фильм "Лермонтов"!

- А в Баку вы бывали?

- В Баку я была несколько раз. В советское время у меня были концерты. Я очень люблю ваши танцы. Таких танцоров как на Кавказе, конечно, в мире больше нет. И я думаю, что наш фестиваль послужит единению наших стран.