Где в Москве бесплатно посмотреть новые фильмы о спорте?

В Москве проходит XXII Международный фестиваль спортивного кино. Все кинокартины, представленные в программе МФСК, сняты за последние два года. В рамках фестиваля можно бесплатно посмотреть кино, встретиться с его создателями и известными спортсменами. Возглавляет МФСК трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

На открытии фестиваля Роднина заявила:

Спорт очень увлекательная и интересная вещь, но снимать фильмы о спорте так же увлекательно и так же тяжело. Мы начинали фестиваль с документального кино и лишь мечтали о появлении таких художественных фильмов как ”Первая перчатка” или ”Вратарь”. Потом у нас появились зарубежные художественные фильмы и, наконец, наши.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Впервые на фестивале будет показано шесть художественных фильмов, среди которых «В потоке трех стихий» (Россия), «Оборотная сторона медали» (Армения), «Боксер» (Казахстан). Всего же в программе фестиваля представлено около полусотни документальных, художественных и анимационных фильмов, снятых кинематографистами из

России

Армении

Боснии и Герцеговины

Киргизии

Казахстана

Сербии

Хорватии.

Самое главное, что у нас появилось мультипликационное кино не только для детей, но и для взрослых. Когда взрослые через анимацию делают какие-то попытки показать удивительный мир спорта, это требует особого творчества и мастерства

- Ирина Роднина.

Все фильмы показывают особенности спорта, а самое главное - они показывают характер человека: почему он пришел в этот спорт, почему он стал чемпионом, почему он не смог чего-то достичь, почему ему так хочется взять реванш над самим собой. В спорте мы не соревнуемся с соперниками: мы соревнуемся сами с собой. Побеждать себя - особый кайф. Каждая, даже маленькая победа на тренировке потом вырастает в большие победы на больших соревнованиях.

- трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Традиционно в состав международного жюри МФСК входят представители искусства, культуры, спорта, видные общественные деятели и руководители СМИ. В этом году во главе с режиссером Натальей Бондарчук они определят победителей в 12 номинациях, а также Гран-При.

Наталья Бондарчук рассказала «Вестнику Кавказа»:

Я так была обрадована, когда Юлечка Горшкова, дочь Пахомовой и Горшкова, предложила мне участвовать в фестивале! Я много раз была председателем жюри, но спортивного кино - впервые. Сбылась моя детская большая мечта - я пожала руку Родниной.

Во ВГИКе я занималась фехтованием, потому что мой двоюродный брат был мастером спорта по шпаге, а я - по рапире должна была догонять его. Но я дошла до первых соревнований - и всё. Занималась конным спортом: в шесть часов утра оседлать и перед началом лекций по истории искусств проехаться на лошадке. Мне это очень помогло в жизни, потому что я полмесяца не сходила с коня, когда снимала документальный фильм на горном Алтае. Все актеры так или иначе тоже спортсмены. У нас очень жесткий календарный план. Я четыре раза в этом году была в горном Алтае, снимала около Белухи, объездила полмира с фильмом ”Солярис”...

- Наталья Бондарчук.

На торжественном открытии фестиваля показали документальной ленты «Лестница в небо» о сборной России по фехтованию на Олимпийских играх. В фильме использованы материалы из личного архива президента Федерации фехтования России, главного тренера сборной команды и двукратного олимпийского чемпиона Ильгара Мамедова. А режиссером картины выступил его однофамилец Рауф Мамедов.

Ильгар Мамедов рассказал «Вестнику Кавказа»:

В 2003 году я был на этом фестивале членом жюри, потом ведущим, а сегодня фильм моего друга Рауфа показывают на церемонии открытия фестиваля спортивного кино. Фехтование – закрытый, аристократический вид спорта, а фильмы, которые снимаются про фехтование, дают нам широкую популярность. На закрытом показе даже те, кто фехтованием не занимался, пустили слезу. Думаю, фильм многим понравится.

Его поддержал Рауф Мамедов:

Ильгар сказал про аристократический вид спорта, а я считаю, что это высшая философия. Главный элемент философии - жизнь и смерть. Фехтование апеллирует смертью. Если в других видах спорта можно выше или быстрее что-то сделать, то тут надо умудриться нанести смертельный укол противнику. В этом философия всего фехтования.

Фильм называется ”Лестница в небо”, поскольку каждый спортсмен проходит какой-то определенный путь, пока не станет победителем. С лестницы нельзя свернуть направо или налево, только можно только вверх или обратно. Спортсмен заряжен волей и должен идти только вперед. А небо в названии фильма подразумевает вечность. Спортсмен, достигший высшей ступени пьедестала, этой лестницы, попадает в вечность.

- Рауф Мамедов.

Основной площадкой для просмотра фильмов, посвященных спорту, станет кинотеатр «Октябрь». Фестиваль, проводящийся при поддержке федерального Минкультура и Департамента спорта Москвы, завершится 29 октября.