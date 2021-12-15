Где в Москве бесплатно посмотреть новые фильмы о спорте?

На открытии фестиваля Роднина заявила:
Спорт очень увлекательная и интересная вещь, но снимать фильмы о спорте так же увлекательно и так же тяжело. Мы начинали фестиваль с документального кино и лишь мечтали о появлении таких художественных фильмов как ”Первая перчатка” или ”Вратарь”. Потом у нас появились зарубежные художественные фильмы и, наконец, наши.
Впервые на фестивале будет показано шесть художественных фильмов, среди которых «В потоке трех стихий» (Россия), «Оборотная сторона медали» (Армения), «Боксер» (Казахстан). Всего же в программе фестиваля представлено около полусотни документальных, художественных и анимационных фильмов, снятых кинематографистами из
- России
- Армении
- Боснии и Герцеговины
- Киргизии
- Казахстана
- Сербии
- Хорватии.
Самое главное, что у нас появилось мультипликационное кино не только для детей, но и для взрослых. Когда взрослые через анимацию делают какие-то попытки показать удивительный мир спорта, это требует особого творчества и мастерства
- Ирина Роднина.
Все фильмы показывают особенности спорта, а самое главное - они показывают характер человека: почему он пришел в этот спорт, почему он стал чемпионом, почему он не смог чего-то достичь, почему ему так хочется взять реванш над самим собой. В спорте мы не соревнуемся с соперниками: мы соревнуемся сами с собой. Побеждать себя - особый кайф. Каждая, даже маленькая победа на тренировке потом вырастает в большие победы на больших соревнованиях.
- трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Традиционно в состав международного жюри МФСК входят представители искусства, культуры, спорта, видные общественные деятели и руководители СМИ. В этом году во главе с режиссером Натальей Бондарчук они определят победителей в 12 номинациях, а также Гран-При.
Наталья Бондарчук рассказала «Вестнику Кавказа»:
Я так была обрадована, когда Юлечка Горшкова, дочь Пахомовой и Горшкова, предложила мне участвовать в фестивале! Я много раз была председателем жюри, но спортивного кино - впервые. Сбылась моя детская большая мечта - я пожала руку Родниной.
Во ВГИКе я занималась фехтованием, потому что мой двоюродный брат был мастером спорта по шпаге, а я - по рапире должна была догонять его. Но я дошла до первых соревнований - и всё. Занималась конным спортом: в шесть часов утра оседлать и перед началом лекций по истории искусств проехаться на лошадке. Мне это очень помогло в жизни, потому что я полмесяца не сходила с коня, когда снимала документальный фильм на горном Алтае. Все актеры так или иначе тоже спортсмены. У нас очень жесткий календарный план. Я четыре раза в этом году была в горном Алтае, снимала около Белухи, объездила полмира с фильмом ”Солярис”...
- Наталья Бондарчук.
На торжественном открытии фестиваля показали документальной ленты «Лестница в небо» о сборной России по фехтованию на Олимпийских играх. В фильме использованы материалы из личного архива президента Федерации фехтования России, главного тренера сборной команды и двукратного олимпийского чемпиона Ильгара Мамедова. А режиссером картины выступил его однофамилец Рауф Мамедов.
Ильгар Мамедов рассказал «Вестнику Кавказа»:
В 2003 году я был на этом фестивале членом жюри, потом ведущим, а сегодня фильм моего друга Рауфа показывают на церемонии открытия фестиваля спортивного кино. Фехтование – закрытый, аристократический вид спорта, а фильмы, которые снимаются про фехтование, дают нам широкую популярность. На закрытом показе даже те, кто фехтованием не занимался, пустили слезу. Думаю, фильм многим понравится.
Его поддержал Рауф Мамедов:
Ильгар сказал про аристократический вид спорта, а я считаю, что это высшая философия. Главный элемент философии - жизнь и смерть. Фехтование апеллирует смертью. Если в других видах спорта можно выше или быстрее что-то сделать, то тут надо умудриться нанести смертельный укол противнику. В этом философия всего фехтования.
Фильм называется ”Лестница в небо”, поскольку каждый спортсмен проходит какой-то определенный путь, пока не станет победителем. С лестницы нельзя свернуть направо или налево, только можно только вверх или обратно. Спортсмен заряжен волей и должен идти только вперед. А небо в названии фильма подразумевает вечность. Спортсмен, достигший высшей ступени пьедестала, этой лестницы, попадает в вечность.
- Рауф Мамедов.
Основной площадкой для просмотра фильмов, посвященных спорту, станет кинотеатр «Октябрь». Фестиваль, проводящийся при поддержке федерального Минкультура и Департамента спорта Москвы, завершится 29 октября.