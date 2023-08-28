Европа заинтересована в газе из Турции

Опубликовано: 15:41, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Газ из Турции может стать альтернативой российскому для Европы. Об этом заявил глава Минэнерго страны.

В Минэнерго Турции рассказали об интересе европейских стран к закупкам газа у Турции.

"Турция играет важную роль в обеспечении в Европе безопасности спроса на природный газ. Страны Европы ищут альтернативы российскому газу, проявляют значительный интерес к закупкам у Турции природного газа. Она является четвертым крупным поставщиком газа на континент"

– министр Алпарслан Байрактар

Турция активно импортирует нефть и газ из других стран, на данный момент газ в страну идет из 10 государств.

"Наш импорт природного газа в год составляет порядка 55 млрд куб. м, или $38,4 млрд в денежном выражении, нефти - 50 млн тонн на $40 млрд"

– министр

Турция планирует сократить зависимость от импортных энергоносителей, для чего проводятся геолого-разведочные работы в бассейне Черного моря и на суше, передает телеканал TRT.