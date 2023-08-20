Турция продаст Венгрии почти 300 млн кубометров газа

Опубликовано: 20:29, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Венгрия закупит у Турции почти 300 млн кубометров турецкого газа с поставкой в середине следующего года, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Также он подчеркнул, что для Будапешта энергоконтакты с Анкарой приобретают особое значение в связи с расширением газового транзита по турецкой территории.

Председатель правительства Венгрии Виктор Орбан провел сегодня встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам их переговоров было объявлено о двустороннем контракте на поставку на венгерский рынок 275 млн кубометров турецкого газа.

Глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто подчеркнул, что контракт значительно повысить энергобезопасность венегрского государства.

Сийярто уточнил, что поставки из Турции в Венгрию будут осуществляться в середине года, во втором и третьем квартале. В целом, по его оценке, энергоконтакты двух стран выходит на новый уровень.

Также глава МИД Венгрии позитивно оценил роль Турции как транзитера газа на территорию Евросоюза, поскольку турецкие трубопроводы прокачивают в Европу и российский, и азербайджанский газ. В перспективе именно Турция станет транзитной страной для туркменского экспорта в ЕС.