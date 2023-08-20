Туркменистан согласился качать газ в Венгрию

Опубликовано: 16:57, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туркменистан согласился участвовать в проекте Венгрии по импорту в Европу туркменского газа – соответствующая договоренность была достигнута сегодня в Будапеште в ходе переговоров венгерского премьера Виктора Орбана и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Одной из главных новостей сегодняшнего неофициального саммита Европы и Азии в Будапеште стала договоренность между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и венгерским председателем правительства Виктором Орбаном о продаже туркменского газа в Венгрию.

О деталях этой договоренности рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, подчеркнув, что достигнутое принципиальное согласие на политическом уровне является основой для дальнейших переговоров энергетических корпораций двух государств по физическим и финансовым деталям поставок туркменского газа на венгерский рынок.

Так, Сийярто отметил, что Бердымухамедов проявил политическую волю о диверсификации туркменского газового экспорта за счет венгерского рынка. Также Ашхабаду интересно, чтобы туркменский газ не только поступал в Венгрию, но и прокачивался по венгерской территории в соседние государства.

Сияйрто добавил, что Орбан и Бердымухамедов также рассмотрели возможности для сотрудничества в медицине, аграрном секторе, образовательной сфере и пищепроме.

Напомним, что Венгрия уже озвучивала предварительные параметры проекта импорта туркменского газа: она хочет построить 300-километровый трубопровод мощностью до 30 млрд кубометров в год, а также убедить соседние государства нарастить собственные газотранспортные мощности. Сама Венгрия потребляет порядка 10 млрд кубометров газа в год, таким образом, ее проект в большей степени рассчитан на транзит туркменского государства на север.