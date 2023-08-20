Тюркские страны собрались в Венгрии

Опубликовано: 14:00, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Венгрия постепенно становится местом сосредоточения стран тюркского мира – сегодня с однодневным визитом в Будапешт прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, его коллега Реджеп Тайип Эрдоган, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а накануне - глава Татарстана Рустам Минниханов.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел в Будапеште встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой премьер отметил: Венгрия готова продолжать сотрудничество с регионом в сельском хозяйстве и высшем образовании, а венгерские компании ищут возможности для расширения в России, несмотря на санкции, заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.

"Премьер-министр Виктор Орбан вечером в субботу провел двустороннюю встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. На встрече было сказано, что мы готовы продолжить сотрудничество в возможных сферах, например, в сельском хозяйстве, опираясь на совместно достигнутые ранее результаты. Прозвучало, что, несмотря на санкции и политические трудности, присутствующие в России венгерские компании ищут возможности для расширения своей деятельности"

- Берталан Хаваши

Также Орбан на встрече сказал, что Венгрия "старается сохранить сотрудничество в культуре, науке и высшем образовании", а также продолжает принимать студентов из Татарстана в рамках программы Stipendium Hungaricum.

В выходные Венгрию посещают действующие и бывшие лидеры многих стран тюркского мира, а также бизнесмены.

Так, сегодня в страну по приглашению венгерского премьера прилетел с рабочим визитом президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой – Первой леди Азербайджана, Первым вице-премьером страны Мехрибан Алиевой. В Будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа их встречали министр юстиции Венгрии Бенце Тужон и другие официальные лица.

Прилетит в Будапешт с однодневным визитом по приглашению Орбана и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы урегулирования украинского кризиса, а также выработку дорожной карты по обеспечению безопасности в Черном море после прекращения зерновой сделки. На встрече планируется всесторонне обсудить и сотрудничество между двумя странами, которые в этом году отмечают 100-летие установления дипломатических отношений.

А президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе своего рабочего визита в Будапешт уже встретился с Виктором Орбаном.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения туркмено-венгерского партнерства по ряду актуальных направлений, уделив особое внимание развитию взаимодействия в политико-дипломатической, энергетической, индустриальной и транспортно-коммуникационной отраслях, а также в области спорта.

Также с рабочим визитом в Будапешт прибыл президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев, который на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудил вопросы, связанные с дальнейшим укреплением стратегического партнерства, расширением многогранного сотрудничества между Узбекистаном и Венгрией, а также углублением деловых и культурно-гуманитарных связей.

В ходе его визита состоялось подписание соглашения об установлении регулярных авиационных связей между столицами двух стран, автографы под документом поставили министры иностранных дел Узбекистана и Венгрии, Бахтиер Саидов и Петер Сийярто.

"Я провел важные переговоры с моим уважаемым коллегой, министром иностранных дел и торговли Венгрии, Петером Сийярто. Наши обсуждения охватили разнообразные актуальные вопросы, включая расширение взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, мы подписали документ о воздушном сообщении между правительствами наших стран, который предусматривает установление прямых авиарейсов между Ташкентом и Будапештом"

- Бахтиер Саидов

Напомним, сегодня в Венгрии отмечается национальный праздник основания государства - День святого Иштвана, и Виктор Орбан ранее заявлял, что намерен за трое суток провести 15 двусторонних встреч.