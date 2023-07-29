Венгрия хочет качать газ из Турции

Опубликовано: 16:32, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Венгрия намерен получать не только российский и азербайджанский газ, но и турецкий. Будапешт и Анкара уже начали вести переговоры по закупке.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о заинтересованности его страны в приобретении турецкого газа, помимо азербайджанского и российского. Будапешт хочет получать газ через Турцию.

Он сообщил, что российский газ поступает в Венгрию в основном через "Турецкий поток", страна получает 3,5 кубометров газа в год, а с начала этого года Будапешт получил свыше двух млрд.

Далее он выделил роль Анкары в диверсификации энергоснабжения Венгрии.

"Когда мы покупаем газ из Азербайджана - кстати, скоро начнется заполнение хранилищ газом, купленным у SOCAR - мы ведем переговоры с Турцией не только о том, какие транзитные возможности она может обеспечить в ходе покупки азербайджанского газа, но и о том, чтобы приобрести необходимые для Венгрии объемы газа непосредственно из самой Турции"

- Петер Сийярто

Сейчас, как отметил министр, в газохранилищах Венгрии хранятся примерно 48% годового потребления газа, сравнив данный показатель с Европой – 25%.

В заключение он подчеркнул, что Турция и Венгрия будут сотрудничать в атомной энергетике. По его словам, это важно на фоне строительств в двух странах атомных станций по одной технологии.