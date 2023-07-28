Азербайджанский газ пришел в Венгрии

SOCAR начал заполнять газом хранилища в Венгрии. Первая партия газа составит 50 млн куб м, до конца года объем поставок должен составить 100 млн куб м.
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала закачку газа в венгерские хранилища.
«В соответствии с контрактом азербайджанская энергетическая компания SOCAR начала закачку первых 50 млн куб. м газа в венгерские хранилища»
– глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Напомним, что в Баку 2 июня было подписано соглашение на поставку азербайджанского газа в Венгрию. Планируется, что до конца года будет поставлено 100 млн куб м.