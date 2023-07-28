Азербайджанский газ пришел в Венгрии

Опубликовано: 10:24, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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SOCAR начал заполнять газом хранилища в Венгрии. Первая партия газа составит 50 млн куб м, до конца года объем поставок должен составить 100 млн куб м.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала закачку газа в венгерские хранилища.

«В соответствии с контрактом азербайджанская энергетическая компания SOCAR начала закачку первых 50 млн куб. м газа в венгерские хранилища»

– глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Напомним, что в Баку 2 июня было подписано соглашение на поставку азербайджанского газа в Венгрию. Планируется, что до конца года будет поставлено 100 млн куб м.