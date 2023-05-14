Европа не даст вновь запустить российские газопроводы

Опубликовано: 13:10, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

G7 и ЕС планируют запретить возобновление поставок трубопроводного газа из России, чтобы власти стран-получателей в скором будущем не передумали об отмене поставок российского газа.

Страны G7 и Евросоюза в ходе саммита, который пройдет в японской Хиросиме с 19 по 21 мая, планируют запретить экспорт российского газа по трубопроводам, по которым ранее были приостановлены поставки, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

"G7 и ЕС запретят импорт российского газа по маршрутам, по которым Москва приостановила поставки... Торговля трубопроводным газом была заблокирована западными державами впервые",

- говорится в статье

Как пояснил один из источников издания, пожелавший остаться анонимным, решение о запрете перезапуска российских газопроводов принимается для того, чтобы убедиться, что партнеры не передумают в гипотетическом будущем об отмене поставок российского газа.

Ранее ЕС предложил на официальном уровне остановить поставки из РФ по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ и Польшу. Исключения пока сохранятся лишь для Венгрии, Словакии и Чехии, однако есть предложение вывести их из-под действия особых положений. Это будет рассматриваться в рамках нового пакета санкций ЕС против РФ, отмечает издание.