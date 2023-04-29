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Российский газ пойдет в Узбекистан по газопроводу «Средняя Азия–Центр»

Российский газ пойдет в Узбекистан по газопроводу «Средняя Азия–Центр»
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Газ из России в Узбекистан будет поставляться по газопроводу «Средняя Азия – Центр». Сейчас ведется работа по оценке расходов.

Глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил о том, что для потенциальных поставок газа из России в Узбекистан рассматривается магистральный газопровод «Средняя Азия – Центр» (САЦ).

Далее министр пояснил, что газопровод «Бухара–Урал», который идет из Узбекистана через Казахстан в Россию, не подходит из-за изношенности.

В этой связи власти России и Узбекистана рассматривают газопровод САЦ, который проходит из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию. В настоящее время ведется работа по оценке расходов, которые требуются для установки и ремонта компрессорных станций.

 «Сначала оценим расходы. Исходя из расходов, будет сформирована цена. А после этого будем обсуждать поставки»

– подытожил глава ведомства.

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