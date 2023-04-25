В Казахстане рассказали, какую цену ждут на газ из России

Россия и Казахстан состоят в отношениях дружбы и партнерства, исходя из этого ожидается справедливая цена на газ для республики, заявил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев.
Министр указал, что в Астане понимают, что экспортную цену на голубое топливо устанавливают «Газпром» и правительство РФ, и что она включает себестоимость газа, стоимость доставки и доходность.
"Мы уверены, что ценообразование будет справедливое, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и Республикой Беларусь. Также приниматься во внимание будут факторы стратегического партнерства между нашими странами, в том числе и экономические параметры",
– сказал он.
Ранее Саткалиев поделился с журналистами, что север и восток Казахстана получают газ от «Газпрома» по ценам ниже, чем Беларусь. В российской компании отметили, что данная информация не соответствует действительности.