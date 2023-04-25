В Казахстане рассказали, какую цену ждут на газ из России

Опубликовано: 10:34, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Минэнерго Казахстана рассчитывают на справедливую цену на российский газ. Ранее министр заявил, что Казахстан покупает у России газ по цене ниже, чем Беларусь. Газпром опроверг это сообщение.

Россия и Казахстан состоят в отношениях дружбы и партнерства, исходя из этого ожидается справедливая цена на газ для республики, заявил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев.

Министр указал, что в Астане понимают, что экспортную цену на голубое топливо устанавливают «Газпром» и правительство РФ, и что она включает себестоимость газа, стоимость доставки и доходность.

"Мы уверены, что ценообразование будет справедливое, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и Республикой Беларусь. Также приниматься во внимание будут факторы стратегического партнерства между нашими странами, в том числе и экономические параметры",

– сказал он.

Ранее Саткалиев поделился с журналистами, что север и восток Казахстана получают газ от «Газпрома» по ценам ниже, чем Беларусь. В российской компании отметили, что данная информация не соответствует действительности.