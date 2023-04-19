В Казахстане оценили условия возможных поставок российского газа

Российский газ, поставки которого в Казахстан Москва и Астана обсуждают в данный момент, будет поступать в РК на условиях, которые принесут выгоды обеим сторонам, заявили в казахстанском Минэнерго.
В прошлом месяце руководство Казахстана подписало с российским Газпромом протокол о сотрудничестве на текущий и следующий годы.
В Минэнерго уточнили, что в числе прочего речь идет и о возможной газификации северной и восточной части Казахстана.
В министерстве отметили, что цены, которые предлагает Россия, в целом не отличаются от цен для стран ЕАЭС, но за счет других расходов на транспортировку они оказываются более доступными.
"Поставки российского газа в Казахстан будут осуществляться на взаимовыгодных условиях и учитывать сложившиеся дружественные отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией"
— Минэнерго РК
Газификация Казахстана
Сегодня же глава ведомства Алмасадам Саткалиев заявил о согласовании QazaqGaz и Газпромом маршрут, по которому может быть реализована газификация севера и востока страны.
Министр добавил, что такой газопровод может быть продлен до Китая, но в данный момент обсуждаются только нужды Казахстана.