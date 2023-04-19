В Казахстане оценили условия возможных поставок российского газа

Опубликовано: 20:51, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Газификация северных и восточных регионов Казахстана российским газом, если она будет в итоге окончательно реализована, будет выгодна всем сторонам, заявили в Астане.

Российский газ, поставки которого в Казахстан Москва и Астана обсуждают в данный момент, будет поступать в РК на условиях, которые принесут выгоды обеим сторонам, заявили в казахстанском Минэнерго.

В прошлом месяце руководство Казахстана подписало с российским Газпромом протокол о сотрудничестве на текущий и следующий годы.

В Минэнерго уточнили, что в числе прочего речь идет и о возможной газификации северной и восточной части Казахстана.

В министерстве отметили, что цены, которые предлагает Россия, в целом не отличаются от цен для стран ЕАЭС, но за счет других расходов на транспортировку они оказываются более доступными.

"Поставки российского газа в Казахстан будут осуществляться на взаимовыгодных условиях и учитывать сложившиеся дружественные отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией"

— Минэнерго РК

Газификация Казахстана

Сегодня же глава ведомства Алмасадам Саткалиев заявил о согласовании QazaqGaz и Газпромом маршрут, по которому может быть реализована газификация севера и востока страны.

Министр добавил, что такой газопровод может быть продлен до Китая, но в данный момент обсуждаются только нужды Казахстана.