Вестник Кавказа

Этим летом российские туристы выбирают Абхазию

Этим летом российские туристы выбирают Абхазию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Путешественники из России стали чаще бронировать турпутевки в Абхазию летом. В наступающем сезоне отдыхающих из РФ в республике станет больше на 22%.

Абхазия заняла одно из лидирующих мест среди мест, где чаще всего летом будут отдыхать российские туристы. Информацию об этом опубликовала Ассоциация туроператоров России со ссылкой на туристическую компанию АЛЕАН.

Сообщается, что количество бронирований путевок в Абхазию выросло на 22% по сравнению с прошлым годом.

При этом, уточняется, что республика уступила первое место курортам Кубани, но обогнала Кавказские Минеральные Воды, Крым и Беларусь.

Как отметили в туристической компании, Абхазия стала также популярна в межсезонье. В частности, за первые месяцы этого года в республику приехало на 30% больше отдыхающих, чем за такой же период прошлого года.

При этом цены в республике стали выше.

Отели, которые работают по системе "все включено" увеличили цены на 30%. Объекты проживания среднего сегмента подорожали на 15%.

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