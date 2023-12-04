Вестник Кавказа

"Эльбрус" откроет новые трассы в этом сезоне

"Эльбрус" откроет новые трассы в этом сезоне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На горнолыжном курорте "Эльбрус" в этом сезоне откроются шесть новых горнолыжных маршрутов и подъемников.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в КБР запустит новые маршруты и канатные дороги в сезоне 2023-2024 годов. В частности, откроются четыре новые трассы и два подъемника. Об этом заявил глава региона Казбек Коков.

Он рассказал, что власти активно развивают туристическую инфраструктуру на курорте, что положительно сказывается на туристическом потоке в регион.

"Рост только за один год порядка 20%. Это 700 тыс. человек посетили только Приэльбрусье"

– Казбек Коков 

Сейчас на курорте расположены горнолыжные трассы протяженностью около 17 км и масштабная сеть канатных дорог.

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